In Coppa Calabria vittoria che dà morale per l’Amaro Dhelios

Una vittoria che dà morale in vista delle prossime sfide decisive in chiave salvezza.

L’Amaro Dhelios vince la partita di Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Naso”.



A giochi già fatti, essendo già l’Olimpia Bagnara la squadra già qualificata alla fase successiva, gli amaranto di Roberto Daquino hanno disputato un match utile per rodare uomini e schemi in vista degli impegni futuri.

1-3 in casa della Luck-Tigano, sovvertendo il risultato del campionato: 15-25, 25-15, 21-25 e 20-25 i parziali.

E’ stato un confronto che ha permesso ad entrambi gli allenatori di far giocare tutti gli effettivi.

La staff tecnico Amaro Dhelios ha fatto esordire i giovanissimi Davide Zerbonia, classe 2012 ed Andrea Costa, classe 2010. Entrambi, hanno fatto un’ottima figura.

Molto bene Emanuele Roetto per la Luck da un lato, Lorenzo Geri della Dhelios dall’altro.