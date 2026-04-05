In campo alle 17: è gara 3 dello spareggio promozione Domotek Reggio Calabria

E’ tutto pronto per gara tre dello spareggio promozione in Serie A2.



Si gioca nel giorno della Santa Pasqua. Ancora una volta, al PalaBigi di Reggio Emilia.

Serie sull’1-1tra i reggini della Domotek e la Conad.

Sfida difficile da decodificare.

Gli amaranto hanno ribaltato il risultato dopo aver perso 1-3 in gara 1.

Dopo il secco e convincente 3-0 di domenica scorsa al PalaCalafiore è tutto riaperto e questa partita rappresenta un bivio vero e proprio.

Di fronte le regine dei due gironi della Serie A3 Credem.

Chi vincerà la serie al meglio delle tre gare su cinque otterrà la promozione in serie A2.

Chi perderà la stessa, invece, potrà usufruire di una ghiotta seconda possibilità ripartendo dai playoff e dalla griglia di semifinale.

Garantita, dunque, la prossima sfida tra le due compagini che si giocherà il 12 aprile alle 18 al PalaCalafiore di Reggio Calabria (gara 4), eventuale gara cinque, invece, è già programmata per mercoledì 15 aprile sempre al PalaBigi di Reggio Calabria.

La saga tra le due squadre, inoltre, continuerà anche con la caccia ad un altro trofeo stagionale: il 19 aprile, infatti, Lega Volley ha programmato la sfida della SuperCoppa che si giocherà in Emilia Romagna.

Volley di altissimo livello: Zagni può vantare sul talento di Filippo Santambrogio al palleggio, Sighinolfi e Rocco Barone da Palmi centrali, Mian opposto, schiacciatore Martin Chevalier. In posizione di libero c’è Marini, attenti all’esperienza di Riccardo Mazzon.

In casa amaranto De Santis libero, Saitta al palleggio, il Capitano Laganà opposto, con la rivelazione Innocenzi, Rigirozzo e Presta centrali. Zappoli e Lazzaretto schiacciatori con Mancinelli scalpitante.

Arbitrano Faia e Mannarino.

Diretta sul canale Youtube di Legavolley.