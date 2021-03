In Calabria saranno assunti 385 tecnici per l’attuazione del Recovery Plan

Via libera al ‘bando competenze’ con l’assunzione di 2800 persone per supportare le Pubbliche Amministrazioni del Mezzogiorno nell’attuazione dei progetti del Recovery Plan. “Si procede, dunque, con il lavoro – è il commento di Carlo Guccione – lungimirante iniziato dall’ex ministro per il Sud, oggi vicesegretario del PD, Giuseppe Provenzano. Il Piano Sud 2030 e il Piano di rigenerazione amministrativa con 2800 assunzioni di giovani qualificati nella Pubblica amministrazione delle regioni del Sud oggi inizia a concretizzarsi grazie all’ottimo lavoro svolto da Provenzano.

Si tratta, nello specifico, degli oltre 100 milioni di euro già stanziati nella legge di Bilancio approvata lo scorso mese di dicembre in Parlamento con il Governo Conte per l’assunzione con contratti fino a 36 mesi di 2.800 esperti per dotare di nuove competenze le centrali di programmazione, dai Ministeri ai Comuni, passando per le Regioni. Per la Calabria saranno selezionati 365 tecnici. “I ministri Renato Brunetta e Mara Carfagna – prende atto il consigliere regionale del Partito Democratico – proseguono il cammino intrapreso dall’ex ministro Provenzano e dal Governo Conte. ‘Una promessa mantenuta’ come ha detto il ministro Carfagna. Un provvedimento che riconosce, dunque, il lavoro svolto in questi mesi dal Partito Democratico”.