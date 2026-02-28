In Calabria nuove adesioni ad Azione

In occasione del Consiglio nazionale di Azione in corso a Roma, si registrano nuove adesioni al partito in Calabria.

Hanno ufficializzato il loro ingresso l’avvocato Davide Lauria, consigliere comunale di Montalto, e l’avvocato Lino Iuliano, di Scalea, già candidato alle elezioni comunali di Roma nella lista Calenda.

All’incontro che ha sancito l’adesione erano presenti Ettore Rosato, vice segretario nazionale di Azione, Francesco De Nisi, segretario regionale in Calabria, Marisa Galati, commissario provinciale per la provincia di Vibo Valentia, e Gianluca Califano, commissario provinciale per la provincia di Reggio Calabria.