In Calabria mercoledì si torna in classe: il TAR straccia l’ordinanza di Spirlì

I giudici del TAR della Calabria riaprono le scuole di ogni ordine e grado. Il verdetto ha effetto immediato: tutti in aula già da mercoledì mattina. L’ordinanza che il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, aveva emesso quattro giorni fa è carta straccia: l’esponente della Lega aveva decretato la sospensione della didattica in presenza in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, escludendo gli asili nido per i bimbi da 0 a 3 anni con contestuale riavvio della Didattica a distanza.

La sospensione del provvedimento di Spirlì sarà seguita dall’udienza che il prossimo 14 aprile ne discuterà il contenuto. A presentare formalmente il ricorso avverso il provvedimento erano stati associazioni, dirigenti scolastici, docenti, genitori. La notizia è stata resa di pubblico dominio dall’avvocato Paolo Perrone, il quale aveva inoltrato l’istanza.