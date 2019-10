In auto mazza da baseball, coltelli a serramanico e marijuana: arrestati due ragazzi

Nelle prime ore di giovedì., una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Crotone, nel corso di normale servizio di vigilanza stradale ed in un più ampio contesto di controllo del territorio, in località Passovecchio del capoluogo pitagorico, ha proceduto al controllo di una Fiat Bravo, a bordo della quale viaggiavano il 22enne G.B., ed il 20enne C. C., entrambi della provincia di Cosenza.

Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto una mazza da baseball, due coltelli a serramanico della lunghezza, rispettivamente, di 19 e 14 centimetri, nonché due involucri in cellophane contenenti, l’uno 150 grammi e l’altro 191, di sostanza stupefacente poi risultata marijuana, a seguito di controllo da parte di personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, e la somma di 245 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, a giudizio degli investigatori provento dell’attività illecita. I due sono stati, pertanto, tratti in arresto poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per il possesso delle armi. L’autovettura è stata posta sotto sequestro. Nel corso della successiva attività, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Crotone, unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura, ha proceduto, inoltre, a perquisizioni presso le abitazioni dei due giovani che hanno consentito di rinvenire e sequestrare una pistola scacciacani.