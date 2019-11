In auto i Carabinieri trovano 28 dosi di cocaina: arrestato un 18enne

La notte di venerdì, i Carabinieri della stazione di Reggio Calabria-Rione Modena hanno arrestato in flagranza di reato B.C. 18enne catanzarese, con precedenti di polizia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



In particolare, i militari dell’Arma hanno fermato in via Maresciallo Cusmano del Rione Marconi, tre persone che si trovavano a bordo di un’autovettura. Dopo aver effettuato un’accurata perquisizione, sono stati trovati addosso al giovane quasi 20 grammi di cocaina, suddivisa in 28 dosi in involucri di carta stagnola.

L’uomo è stato immediatamente dichiarato in stato d’arresto ed è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga è stata sequestrata per essere successivamente trasmessa al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per essere analizzata.