In arrivo una forte perturbazione, è allerta meteo in Calabria: i dettagli

Peggiorano le condizioni meteorologiche in Calabria. Per domani è infatti allerta meteo con precipitazioni sparse che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Il Dipartimento Protezione Civile ha valutato una allerta rossa sul versante ionico della Calabria, mentre è allerta arancione sul resto della Calabria.

Il bollettino è stato notificato a tutti i sindaci calabresi.

In presenza di abbondanti precipitazioni si raccomanda di non mettersi in viaggio, se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati, se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi e torrenti tombati; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.