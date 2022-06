In arrivo per la Calabria fondi da spendere per i Beni culturali

Sono in arrivo in Calabria una serie di fondi per il triennio 2022/2024. Ne ha dato notizia la deputata crotonese del M5S Elisabetta Barbuto.

Precisamente arriveranno, nel dettaglio, 767.101 per il 2022, 1.233.100 per il 2023 e 6.689.939 per il 2024. Gli istituti periferici e quelli autonomi destinatari dei finanziamenti sono: la Direzione regionale Musei Calabria con sede a Cosenza, l’Archivio di Stato – Catanzaro, l’Archivio di Stato – Cosenza, la Biblioteca Nazionale Cosenza, l’Archivio di Stato – Reggio Calabria, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cosenza con sede a Cosenza, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone con sede a Crotone, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Ccittà metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia con sede a Reggio Calabria, l’Archivio di Stato – Vibo Valentia, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria con sede a Reggio Calabria, il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria con sede a Catanzaro e il Parco archeologico di Sibari. Di questi 720mila saranno destinati a Crotone per 3 interventi: 20mila euro per uno scavo archeologico nell’area Pizzuti (con una serie di indagini delle evidenze archeologiche), 200mila euro per l’adeguamento sismico, restauro e risanamento conservativo, recupero funzionale del Duomo di Crotone (con una serie di indagini delle evidenze architettoniche finalizzate alla conoscenza delle criticità afferenti alla vulnerabilità sismica) e 500mila euro per il completamento di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al miglioramento della fruizione del Museo Archeologico Nazionale. Barbuto ha annunciato anche che, con decreto 445 del Ministero della Cultura, sono stati distribuiti i fondi PNRR per la missione M1C3 Turismo e Cultura – interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di luoghi di culto, torri e campanili. A Crotone, per il restauro e la messa in sicurezza della Cattedrale, risultano assegnati in tale elenco 2.800.000 euro che, sommati ai 200.000 di cui sopra, ammontano a 3.000.000 di euro.