In arrivo 500 mila euro per il ripristino della strada che collega Vazzano, Pizzoni e Soriano

Il consigliere regionale Vito Pitaro, capogruppo di “Jole Santelli Presidente”, ha annunciato l’arrivo di un finanziamento che consentirà di procedere con la sistemazione del manto stradale lungo l’importante arteria vibonese che collega Vazzano, Pizzoni e Soriano.

“Un altro obiettivo raggiunto: è stato ottenuto un finanziamento da ben 500mila euro per il ripristino della Strada provinciale 60, che collega Vazzano, Pizzoni e Soriano. Dopo gli smottamenti e le frane di qualche tempo fa, che hanno provocato non pochi disagi a tutti coloro che quotidianamente si trovavano a transitare lungo questa importante arteria, oggi si può finalmente puntare al ripristino ed alla messa in sicurezza della SP 60 grazie ad un importante finanziamento, erogato dalla Regione Calabria, che consentirà alla Provincia di Vibo Valentia di procedere con la sistemazione del manto stradale e di potenziare l’opera. Un nuovo traguardo per tutti i vibonesi, che possono finalmente tirare un sospiro di sollievo”. “Al contempo -ha concluso Pitaro – intendo ringraziare l’ingegnere Antonio Nisticò, alla guida del Dipartimento della Protezione civile, ed il Capo della Protezione Civile calabrese, Fortunato Varone”.