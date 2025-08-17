Imprese turistiche Area Snai “Versante jonico – Serre”, in pre-informazione il bando per avere 50mila euro a fondo perduto

Incentivare la creazione e lo sviluppo di nuove imprese turistiche nei Comuni dell’area Snai. Con questo scopo, è stato pubblicato in pre-informazione l’avviso pubblico “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese turistiche per la promozione e la fruizione del territorio nel Versante Ionico-Serre”. L’iniziativa punta a “valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio, stimolare l’offerta di servizi turistici innovativi e contrastare lo spopolamento delle aree interne”.

Possono presentare domanda imprenditori individuali o società, anche da costituire, con titolari o soci di età inferiore a 55 anni e residenti in Calabria e sede operativa nell’area Snai “Versante jonico – Serre” (Badolato, Bivongi, Camini, Fabrizia, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Monasterace, Mongiana, Pazzano, Riace, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina dello Ionio, Serra San Bruno e Stilo).

L’Avviso prevede una dotazione finanziaria complessiva di 900.000 euro: verrà riconosciuto un premio forfettario di 50.000 euro per ciascun progetto selezionato.

La domanda, completa in ogni sua parte e corredata degli allegati previsti dall’avviso, deve essere presentata, pena l’irricevibilità, tramite l’apposita piattaforma regionale accessibile al link https://documentale.regione.calabria.it/portale, nei termini che saranno indicati nell’avviso che sarà pubblicato al termine della pre-informazione.