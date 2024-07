Imprese e nuovi media: i dati sull’uso dei social media nel 2023

I nuovi mezzi di comunicazione hanno acquisito un peso sempre più rilevante nella comunicazione aziendale e, in particolare, nel mondo B2B (business-to-business), con un numero in aumento di imprese che utilizzano ormai regolarmente i social per connettersi, comunicare e crescere, in linea con l’ormai consolidata abitudine degli utenti a utilizzare questi canali. Da un’analisi dei dati dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, emerge infatti che nei primi tre trimestri dello scorso anno sono stati quasi 39 milioni gli utenti unici di siti e app di social network in Italia, con Facebook che continua a dominare la scena con i suoi oltre 36 milioni di utenti unici, seguito da Instagram(32,7 milioni), TikTok (più di 22 milioni), Twitter X (quasi 18 milioni) e LinkedIn (16 milioni). La crescente partecipazione degli utenti sui social media rende ovviamente più interessanti le piattaforme social anche in un’ottica professionale e per le aziende, che possono migliorare la comunicazione interna ed esterna e presidiare meglio il mercato proprio grazie a queste nuove soluzioni.

La crescita dei social media

Il panorama dei social media è in continua evoluzione, come dimostrano le variazioni che riguardano i principali brand: nel triennio 2020-2023, per esempio, TikTok ha registrato una crescita esplosiva degli utenti, con un aumento annuale del 50,8%, pari a un incremento cumulato del 243%, seguita da Twitter X con una crescita annua del 21,5% (+79,6% cumulato), Reddit con il 15,5% annuo (+54% cumulato) e Instagram con il 6,2% annuo (+19,8% cumulato). Facebook, invece, ha mostrato una stabilizzazione tipica dei prodotti maturi, con una crescita annua dello 0,3%, pari a un incremento cumulato dell’1%.

Ciò si traduce, anche per le aziende, nella necessità di restare al passo con l’evoluzione del mercato, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Il boom di internet, d’altronde, ha mostrato diversi trend interessanti in questi anni, portando alla ribalta fenomeni nuovi come lo streaming di film e musica e la partecipazione ai giochi di casino, con slot machine come Sweet Bonanza che hanno spopolato sulle piattaforme di settore accessibili via web e da dispositivi mobili. In questo contesto, i social rappresentano una delle realtà più interessanti della nostra epoca, un nuovo canale di comunicazione che ha finito per rivoluzionare non solo i rapporti interpersonali ma anche, per esempio, il mondo dell’informazione e del commercio. La conseguenza è stata il continuo avvicinamento delle aziende ai servizi più in voga del momento, con percentuali via via più alte.

Nel 2023, per esempio, il 55,7% delle piccole imprese italiane ha utilizzato almeno un social media, in crescita rispetto al 45,6% del 2019 e vicino alla media dell’Unione Europea del 58%. Nel quadriennio 2019-2023, le piccole imprese presenti sui social media, inoltre, sono aumentate del 4,8% annuo.

Motivazioni e tipologie di utilizzo

Circa il 40% delle piccole imprese utilizza i social media per sviluppare l’immagine dell’impresa o dei suoi prodotti, il 25% per raccogliere opinioni e recensioni e rispondere alle domande dei clienti e il 10% per cercare personale o per sfruttare il parere dei clienti per lo sviluppo o l’innovazione di beni o servizi. Più nel dettaglio, il 53,6% delle piccole imprese utilizza social network come Facebook e LinkedIn, il 28,6% utilizza siti di condivisione di contenuti multimediali come YouTube, Flickr e SlideShare, mentre il 5,1% si affida a blog o microblog aziendali come Twitter.

Oltre una piccola impresa su quattro (27,2%), inoltre, utilizza due o più social media, dimostrando una crescente integrazione delle piattaforme digitali nelle strategie di comunicazione aziendale.

Settori di maggior utilizzo dei social

L’analisi per settore mostra che il 64,1% delle piccole imprese nei servizi utilizza almeno un social media, seguite dal settore manifatturiero (47,2%) e dalle costruzioni (43,6%), numeri che dimostrano come i servizi, in particolare, vedono nei social media un mezzo essenziale per la promozione e la comunicazione. In generale, però, ogni azienda può trarre vantaggio dalla visibilità sui canali social, sia per promuovere prodotti e offerte che per fornire assistenza in maniera più immediata.

L’uso crescente dei social media tra le piccole imprese italiane evidenzia, in ogni caso, un’importante evoluzione nel modo in cui le aziende comunicano e interagiscono con i clienti e i partner commerciali, a compimento di un processo che spinge sempre più organizzazioni a digitalizzarsi per rimanere competitive. I social media non sono più, insomma, solo strumenti di intrattenimento, ma potenti mezzi per la crescita e la sostenibilità del business.

La crescente adozione dei social media nel mondo B2B italiano rappresenta una svolta significativa verso la digitalizzazione delle imprese. Piattaforme come Facebook, Instagram e LinkedIn offrono nuove opportunità per il marketing, la comunicazione e l’interazione con il pubblico, trasformando radicalmente il panorama delle relazioni commerciali. Con l’aumento delle competenze digitali e l’espansione delle infrastrutture tecnologiche, le piccole imprese italiane possono sfruttare appieno il potenziale dei nuovi media per innovare e prosperare in un mercato sempre più competitivo.