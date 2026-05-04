Impresa di Rende in Sardegna: gara 1 è biancorossa

La Bim Bum Basket Rende mette la firma su una vittoria pesantissima e apre nel migliore dei modi la serie playout per la permanenza in Serie B Interregionale. A Porto Torres, contro una Klass Sennori mai doma, i biancorossi si impongono 95-91 dopo un tempo supplementare, al termine di una sfida intensa, vibrante, ricca di sorpassi e colpi di scena.



Un successo che vale molto più di un punto nella serie: vale fiducia, consapevolezza e soprattutto la possibilità di giocarsi domenica sera, al Polifunzionale di Quattromiglia, il primo match point per chiudere la pratica salvezza davanti al proprio pubblico.

Con una rotazione ridotta all’osso – appena sette uomini effettivi – la Bim Bum ha costruito la sua impresa sulla compattezza, sulla gestione delle energie e sulla capacità di restare lucida nei momenti più delicati. Dopo un primo tempo equilibrato (40-38 Rende all’intervallo), i biancorossi hanno provato l’allungo nel terzo quarto, toccando il +5 al 30’ (55-50). Sennori, sospinta dal pubblico di casa, ha rimesso tutto in discussione nel finale, trascinando la gara all’overtime. Ma proprio nel supplementare la squadra di coach Carbone ha tirato fuori il carattere delle grandi occasioni, chiudendo sul 95-91 e portando a casa una vittoria che pesa come un macigno.

Prestazione sontuosa di Matteo Cagnacci, autore di 33 punti e leader tecnico ed emotivo della serata. Ottimo anche l’impatto di Yeyap (24) e di Boccasavia (12), prezioso nei momenti chiave.

«Abbiamo giocato un’ottima partita su un campo difficile – racconta Matteo Cagnacci, autentico mattatore di gara 1 – sono molto orgoglioso dei miei compagni, che nei tanti momenti di difficoltà non hanno mai mollato. Ci siamo uniti come non mai e abbiamo trovato la forza di restare dentro la partita fino alla fine. Ora testa a domenica.»Sulla stessa linea anche Dario Boccasavia, che sottolinea il valore dell’impresa:

«È stata davvero tosta. Venire in Sardegna e vincere non è mai semplice, ma siamo stati grandi e determinati. Adesso dobbiamo ricaricare le energie e prepararci a fare una grande partita davanti al nostro pubblico.»

Il destino della Bim Bum è ora nelle proprie mani. Domenica, al Polifunzionale di Quattromiglia, la squadra avrà l’occasione di chiudere la serie e blindare la permanenza in categoria. Una partita che si preannuncia caldissima, con il pubblico rendese chiamato a spingere la squadra verso l’ultimo, decisivo passo.

Tabellino

Klass Sennori 91

Bim Bum Rende 95

Klass Sennori: Cordedda 8, Puggioni 13, Sanna 23, Nwokeye 8, Merella, Cabras 6, Tola 8, Pisano 7, Hubalek 11, Biolchini 7. All. Longano

Bim Bum Rende: Gagliardi ne, Usai 3, Diakhate, Cavalieri 13, Cerchiaro, Lucadamo 8, Boccasavia 12, Cagnacci 33, Schifeo 2, Yeyap 24. All. Carbone

Arbitri: Pastore e Iurato di Roma

Note: parziali 17-15; 23-23; 20-27; 23-18; 8-12