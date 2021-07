Imprenditoria e sport, Saccomanno (Lega) incontra Caffo: “Contrastare la criminalità e sostenere i giovani”

Il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, ha incontrato

l’imprenditore Pippo Caffo per una riflessione sullo stato del settore e sui possibili accorgimenti per incrementare l’occupazione, specialmente tra i giovani. Lo scambio di “idee e le congiunte considerazioni” hanno portato a delle “conclusioni univoche”: “è indispensabile che la regione riesca a costruire un sistema di rete capillare che consenta di sostenere il settore e contribuisca alla innovazione e alla creazione di una progettualità comune e tendente alla valorizzazione della tantissime risorse umane e non presenti nella regione.



Un programma ben realizzato che possa consentire ai tanti e valenti giovani calabresi di poter iniziare un’attività con un progetto ampio e che venga indirizzato e sostenuto dalla P.A”. Altra profonda riflessione è stata indirizzata con il Pippo Caffo amante dello sport e del calcio ed, in particolare, come presidente della Vibonese, militante in serie D. Anche su tale settore vi è stata una “unicità di conclusioni”: “lo sport è fondamentale per far maturare i giovani, renderli liberi e consapevoli delle proprie forze, abituarli alla lealtà ed alla lotta, condividendo il concetto di unione e di squadra. Un modo per consentire una crescita sana e per sradicare i giovani dalla strada e, quindi, facili prede della ‘ndrangheta. La competizione sportiva irrobustisce e forma sia nel fisico che nell’anima, inculcando quei concetti e principi sani che sono alla base dello sport”. Saccomanno si è, quindi, impegnato a sottoporre al prossimo Consiglio regionale un programma che possa valorizzare le imprese calabresi e creare una rete e, nello stesso tempo, a sostenere i giovani anche nel settore sportivo.