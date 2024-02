Importante riconoscimento per il Liceo classico “Morelli” di Vibo Valentia

Il nuovo anno, per il Liceo classico “M. Morelli” di Vibo Valentia, si è aperto con un importante riconoscimento che verrà ufficialmente tributato giovedì prossimo presso palazzo Firenze, sede nazionale della Società Dante Alighieri, in occasione della giornata di premiazione indetta presso la capitale. I destinatari di questo importante riconoscimento sono stati gli allievi frequentanti la classe IV D che, coordinati dalla docente Maria Concetta Preta, insegnante di Lingua e Civiltà classiche, e grazie anche al supporto del Comitato “Dante Alighieri” del capoluogo di provincia, hanno dimostrato le loro competenze creando le interviste impossibili e recitando il testo “Quadrilogia d’amore”, ispirati dalla letteratura dantesca. Il premio internazionale indetto dalla Società “Dante Alighieri Global – Lei e lui in Dante” è stata un’ottima occasione per realizzare un percorso sull’educazione sentimentale, supportato dalla scrittura creativa. La docente Preta, nella fattispecie, ha ideato un percorso di rilettura delle tradizionali figure dantesche, adattandole in maniera creativa ad un nuovo contesto psicologico in chiave contemporanea, che ha consentito di avvicinare il mondo maschile e quello femminile attraverso una modalità inclusiva. Si è trattato, dunque, di un iter progettuale basato sulle emozioni, sulla loro consapevolezza stimolando quella che viene normalmente definita competenza emotiva e di cui anche la scuola deve diventare stimolatrice. A tal proposito, la professoressa Preta sostiene che non va considerata, assolutamente, un’utopia raggiungere intenti ambiziosi attraverso la poesia dantesca, in quanto proprio attraverso i personaggi citati dal Sommo Poeta, è possibile fare dei paragoni con la libertà e la consapevolezza delle donne oggi che, avvalendosi del dialogo, hanno la possibilità di esercitare una Democrazia reale, di cui hanno estremo bisogno. Non è mancata, inoltre, durante il percorso laboratoriale, una riflessione sulla condizione giovanile contemporanea e sulla creatività che il testo dantesco innesca, culminata nella stesura dei testi vincitori, in forma di “interviste impossibili” a personaggi quali Beatrice, Virgilio, Dante stesso. In tutti i testi vincitori (pubblicati e diffusi sui canali della Dante Global, aggiunge la docente, emergono la gentilezza, la grazia e l’ironia. Le congratulazioni alla professoressa Preta e ai suoi allievi sono giunte all’interno del Festival delle Arti-Nuovi Linguaggi, kermesse ospitata presso l’istituzione liceale vibonese dal dirigente scolastico Raffalele Suppa e dalla dirigente dell’Ambito territoriale di Vibo Concetta Gullì e a cui si sono aggiunte la presidente provinciale dell’associazione “Dante Alighieri”, professoressa Maria Liguori Baretti e la vicepresidente del sodalizio, professoressa Titti Rando.