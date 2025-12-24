Impiantato uno stent al vescovo Nostro

La Diocesi comunica che monsignor Attilio Nostro è stato sottoposto a un’attenta valutazione clinica da parte dell’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Università Magna Graecia, operante presso l’A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro.
Gli accertamenti specialistici, condotti dall’équipe di cardiologia interventistica strutturale diretta dal professor Daniele Torella, hanno evidenziato la necessità di dover procedere all’impianto di uno stent coronarico.
La procedura si è svolta regolarmente.
Il decorso clinico prevede ora un periodo prolungato di osservazione, monitoraggio e riposo.
Ringraziando per le tante manifestazioni di vicinanza giunte in queste ore, la Diocesi di rispettare questo tempo di convalescenza e di necessaria lontananza dagli impegni pastorali, sostenendo il vescovo con la preghiera.