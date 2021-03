Impennata di contagi a Serra: i positivi adesso sono 26

Non sono confortanti i primi risultati del drive in svoltosi ieri presso l’ospedale. Secondo quanto comunica il sindaco Alfredo Barillari, l’Asp di Vibo Valentia ha segnalato 15 nuovi positivi che fanno giungere ad un totale di 26.

“Le persone – spiega il primo cittadino – sono tutte in buone condizioni, appartengono agli stessi nuclei familiari (13 ad un nucleo, 2 ad un altro) e, grazie al tracciamento, sono in isolamento da oltre una settimana. La terza ondata – sottolinea – non sta risparmiando il nostro territorio, i numeri sono in crescita da diversi giorni. È indispensabile seguire le regole ed evitare spostamenti non necessari. Il momento – conclude – è delicato, serve la collaborazione di tutti per tutelare le persone più a rischio”.