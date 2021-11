Impegnati nel trasporto e nella lavorazione della marijuana: quattro persone arrestate

Nel corso di un’ordinaria operazione di controllo congiunta, Carabinieri del N.i.p.a.a.f. (Nucleo di polizia ambientale agroalimentare forestale) di Reggio Calabria e della Tenenza di Rosarno, nei giorni scorsi, hanno colto in flagranza di reato un ventinovenne di Taurianova, sorpreso in una zona rurale di Rosarno, alla guida di un furgone risultato carico di canapa indiana fresca.

Nell’ambito degli stessi controlli congiunti, alcuni giorni dopo è stato individuato, a Candidoni, un casolare adibito a stabilimento per la lavorazione della canapa, con tutte le attrezzature necessarie per selezionare, essiccare e confezionare l’erba. Gli appostamenti posti in essere dai militari dell’Arma nei pressi del casolare, ubicato all’interno di un podere recintato e chiuso da un cancello, hanno permesso l’arresto in flagranza di reato di tre soggetti, tutti di Rosarno, accusati di essere gli “operai” adibiti alla lavorazione della marijuana rinvenuta all’interno, stimata in circa 70 chilogrammi.

L’intero casolare è stato posto sotto sequestro mentre i tre soggetti, il cui arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti in carcere.