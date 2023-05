Impatto tra un camion e un’auto nel Vibonese: tre contusi, mezzi distrutti

Avrebbe potuto essere molto più pesante il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada 522 tra Zambrone e Tropea. Per cause in corso d’accertamento, si è verificato un impatto tra un camion e un auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Tropea che hanno prestato i primi soccorsi. Fortunatamente non è stato registrato niente di particolarmente grave, ma solo diverse contusioni oltre ad un evidente stato di ansia. Le tre persone coinvolte sono state poi portate all’ospedale di Tropea per ulteriori cure.