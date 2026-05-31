Impatto tra due moto: morta una persona sulla Statale 109

A causa di un incidente, che ha coinvolto due motoveicoli, una persona ha perso la vita. L’impatto è avvenuto sulla strada statale 109 Quater della Piccola Sila al km 8,800, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Sorbo San Basile, in provincia di Catanzaro.



Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità ed il ripristino della circolazione.

