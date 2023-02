Impatto fra due auto: ferite tre persone

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 19.25 circa su via del Progresso in prossimità della stazione di servizio Martinica per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte: una Alfa Giulia ed una Ford Fiesta. A bordo della prima il solo conducente che era in evidente stato confusionale ed è stato estratto dall’abitacolo congiuntamente al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera. A bordo della Ford Fiesta c’erano due giovani che hanno abbandonato autonomamente la vettura ed attualmente sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem118 giunto con una seconda ambulanza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti sulla dinamica del sinistro.