Imbalzano “informa” l’Amministrazione Falcomatà: “Da Salvini sta ottenendo risultati impensabili”

“L’inserimento del Comune di Reggio Calabria nel Decreto “Crescita” ha un solo vincitore: Matteo Salvini”.

A rivendicarlo orgogliosamente è il consigliere comunale della Lega Emiliano Imbalzano. “Fin dalle prime battute in cui si affacciò l’ipotesi del provvedimento, infatti, il vicepremier – rammenta l’esponente leghista in riva allo Stretto – era stato chiaro: o tutti o nessuno, senza figli e figliastri. Mi preme evidenziare il merito del leader della Lega in quanto, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la ripartizione trentennale dei Piani di riequilibrio, si erano paventati scenari da incubo. Oggi, invece, chi amministra potrà proseguire senza alibi o fomentando situazioni drammatiche ai cittadini, sapendo di dover dimostrare la propria reale capacità. Ribadisco un concetto fondamentale: da questo Governo in cui Matteo Salvini, eletto in Calabria, è il cuore pulsante, l’attuale Amministrazione comunale sta ottenendo risposte impensabili anche quando l’Esecutivo era guidato dal PD. Rammarica, quindi, leggere analisi che non rendono giustizia a chi, come il leader della Lega, meriterebbe solo ringraziamenti”. “Certo è che i reggini hanno ben compreso la verità dei fatti: il grande successo della Lega in città nelle scorse settimane – certifica Imbalzano – lo testimonia ampiamente.