Illeciti urbanistici a Serra San Bruno: denunciate tre persone e sequestrati due manufatti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Serra San Bruno, al termine di un servizio mirato al contrasto degli illeciti in materia urbanistica, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, tutte residenti nel territorio comunale. Un uomo 43enne e un altro uomo 39enne sono stati denunciati alla competente Autorità giudiziaria poiché, all’interno di un fondo agricolo sito in una località rurale della città della Certosa, avevano realizzato due campi da padel in totale assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.

In un distinto accertamento, un uomo 50enne è stato anch’egli denunciato in stato di libertà per aver chiuso la terrazza del proprio bed and breakfast ubicato su corso Umberto, aumentando la volumetria dell’immobile senza le prescritte autorizzazioni urbanistiche.

Entrambi i manufatti sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte dei militari operanti, come misura a tutela del rispetto della normativa edilizia vigente.

Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, diretta dal procuratore Camillo Falvo che coordina le indagini.

L’azione rientra nell’ambito delle attività pianificate dal Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, volto alla tutela del territorio e al contrasto degli abusi edilizi, fenomeno particolarmente rilevante in aree a vocazione turistica o agricola.

Si precisa che le persone coinvolte sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 27 della Costituzione.