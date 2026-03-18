Il Vinitaly sbarca a Reggio Calabria, Cirillo: “Segnale forte per turismo e eccellenze calabresi”

«Portare il Vinitaly a Reggio Calabria è un qualcosa di straordinario, per promuovere le eccellenze vitivinicole della Calabria e di tutto il Sud, per mettere in mostra il nostro territorio ed esportare l’immagine migliore della nostra regione».

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprime grande soddisfazione per l’annuncio dato questa mattina a Reggio Calabria dall’onorevole Francesco Cannizzaro e dall’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, relativo all’arrivo della kermesse Vinitaly and the City, in programma l’1 e 2 agosto sul Lungomare.



«Parliamo dell’estensione del celebre Vinitaly di Verona, uno degli eventi più importanti del panorama vitivinicolo internazionale. Ospitare in Calabria, a Reggio, in piena stagione estiva, una manifestazione di questo livello significa offrire alla città, all’area urbana ed all’intera regione una vetrina di assoluto prestigio, capace di unire degustazioni, incontri ed eventi nella promozione della cultura del vino, delle eccellenze produttive e dei luoghi iconici del nostro territorio», dichiara Cirillo.

«Vinitaly and the City – aggiunge – rappresenta un viaggio eccezionale attraverso territori e prodotti d’eccellenza, una possibilità ulteriore per raccontare e valorizzare la nostra terra anche in chiave turistica, culturale ed economica, mostrando la capacità della Calabria di accogliere grandi eventi e di proporsi con autorevolezza nei contesti nazionali».

«Ringrazio – prosegue Cirillo – l’onorevole Francesco Cannizzaro, per l’intuizione politica e istituzionale che ha reso possibile questo importante risultato, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e l’assessore Gianluca Gallo, per l’attenzione e l’impegno con cui hanno accompagnato questa idea vincente».

«Portare a Reggio Calabria un evento di tale portata significa rafforzare ulteriormente l’attrattività della città che, anche grazie ai nuovi collegamenti aerei internazionali, proprio lo scorso agosto ha fatto registrare un significativo aumento delle presenze turistiche. Significa, inoltre, promuovere il patrimonio vitivinicolo calabrese e offrire una vetrina importante alle eccellenze del Mezzogiorno, con una partecipazione che coinvolgerà anche produttori provenienti dalla vicina Sicilia», aggiunge il Presidente del Consiglio regionale.

«Il Consiglio regionale della Calabria farà fino in fondo la propria parte, sostenendo con convinzione iniziative come questa, che contribuiscono a costruire sviluppo, a promuovere l’immagine migliore della nostra regione e a restituire alla Calabria il ruolo che merita nei grandi circuiti nazionali», conclude Cirillo.