Il vicepresidente della Provincia di Vibo Valentia Domenico Anello traccia un bilancio di fine mandato

Domani, dalle ore 8 alle ore 20, si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Vibo Valentia. “Un giorno significativo perché, nonostante siano elezioni di secondo livello, il voto è una delle massime espressioni democratiche. Per me, poi, – ha evidenziato con un pizzico di emozione, Domenico Anello – coincidono con la fine del mio mandato di consigliere e vice presidente della Provincia di Vibo Valentia. Ragion per cui, sento il dovere istituzionale di tracciare un bilancio di fine mandato, facendo una sintesi delle principali attività amministrative svolte nonché un sentito saluto pubblico di ringraziamento ai cittadini, ai colleghi consiglieri, al presidente, Salvatore Solano, al segretario generale, Mario Ientile, e a tutto il personale dell’ente che mi ha coadiuvato con professionalità nel corso del mio mandato”.

Il vicepresidente Anello passa, quindi, a elencare quelle che, a suo avviso, sono stati gli interventi amministrativi più importanti effettuati anche grazie al suo apporto.

“Nei tre anni di amministrazione tanti sono stati i lavori effettuati e messi in campo sia nel settore della Viabilità che in quello dell’Edilizia scolastica. Interventi i cui finanziamenti – mi preme sottolinearlo – non hanno gravato sulle casse dell’Ente ma sono stati ottenuti grazie ad una serie di relazioni e interlocuzioni di natura istituzionale. Per quanto concerne l’Edilizia scolastica sono state effettuate le verifiche statiche e di stabilità su quasi tutti gli istituti scolastici, prove che ci hanno consentito di ottenere cospicui finanziamenti per la messa in sicurezza degli immobili. In questo settore così importante abbiamo avviato progettazioni per l’efficientamento energetico di diverse scuole, per la messa in sicurezza, nonché per la demolizione, la ricostruzione e il completamento di immobili mai finiti.

Tra le varie opere in fase di appalto o di contratto vorrei ricordare: il completamento dell’IPSIA di Vibo, per 570mila euro; la demolizione e la ricostruzione dell’IPSIA di Tropea, per 2milioni e 210mila euro; il completamento dell’IPSIA di Filadelfia, per 380mila euro; l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza statica dell’ITIS di Vibo, per 3milioni e 979mila euro; l’adeguamento sismico dell’Istituto Magistrale, per 1 milione e 466mila euro; l’adeguamento sismico dell’IPC di Vibo, per 545mila euro; l’adeguamento antincendio del Liceo Artistico di Vibo e del Liceo Scientifico di Filadelfia, per circa 600mila euro; l’adeguamento sismico e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’IPC di Vibo, per 606mila euro; i tanti piccoli interventi in diversi istituti scolastici nonché l’avvio della progettazione per la realizzazione di nuove scuole quali il Liceo Artistico di Vibo Valentia che verrà costruito grazie ai fondi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

Per quanto riguarda la Viabilità, tanti sono stati gli interventi realizzati per la messa in sicurezza stradale”. Tanti altri sono in corso e diversi in programma o già in fase di gara per come di seguito elencati in tabella:

Lavori di messa in sicurezza della S.P. n° 15 Vibo Valentia – Stefanaconi – Sant’Onofrio 120.000,00 Lavori di messa in sicurezza della S.P. n° 17 Tropea- Inn. S.S. 18 300.000,00 Lavori di messa in sicurezza della S.P. n° 19 Parghelia – Fitili – Zaccanopoli – Inn. S.P. Briatico-Zungri 250.000,00 Lavori di messa in sicurezza della S.P. n° 22 Inn. S.P. Pioppi – Spilinga – Ricadi – Tropea- Porto omonimo 300.000,00 Lavori di messa in sicurezza della S.P. n° 45 Ponte Angitola – Polia 120.000,00 Lavori di messa in sicurezza della S.P. n° 74 Lungo la Vallata del Fiume Marepotamo – SS 182 (Km 30+400) alla c. da Terzeria 31.923,10 Lavori di messa in sicurezza della S.P. n° 80 Inn. S.S. 522 di Tropea-Paradisoni-Pannaconi-Cessaniti con dir. Per Mantineo 150.000,00 Lavori di messa in sicurezza della S.P. n° 96 ex S.S. 536 di Acquaro – dal Km 0+000 al Km 24+000 50.000,00 Messa in sicurezza della S.P. n° 14 249.697,20 Messa in sicurezza della S.P. n° 15 100.000,00 Messa in sicurezza della S.P. n° 16 100.000,00 Messa in sicurezza della S.P. n° 82 90.000,00 Messa in sicurezza della S.P. n° 22 103.033,10 Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della S.P. N° 30 (tratto Nicotera – Nicotera Marina) 1.500.000,00 Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della strada provinciale N° 1 (Angitola – Filadelfia – Pietre Bianche – Fossa del Lupo) 1.200.000,00 Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della strada provinciale N° 54 (Filogaso – San Nicola da Crissa) 1.400.000,00 S.P. n° 10 tratto Autostrada A2 – Dinami 300.000,00 Interventi di ripristino piano viabile S.P. n°11 Diramazione per Vena Cessaniti 150.000,00 Interventi di messa in sicurezza tratti piano viabile e opere d’arte S.P. n° 30 200.000,00 Ricostruzione scarpate di valle S.P. n° 4 tratto Vibo Valentia – Sant’Onofrio 281.923,10 Interventi di ricostruzione tratto terminale della S.P. n° 64 finalizzato alla riapertura al transito (intervento pluriennale – 1° annualità) 200.000,00 Intervento di messa in sicurezza della strada provinciale n° 15 50.000,00 Intervento di messa in sicurezza della strada provinciale n° 3 30.000,00 Intervento di messa in sicurezza della strada provinciale n° 35 35.000,00 Intervento di messa in sicurezza della strada provinciale n° 53 40.000,00 Intervento di messa in sicurezza della strada provinciale n° 77 40.000,00 Intervento di messa in sicurezza della strada provinciale n° 78 35.000,00 Intervento di messa in sicurezza della strada provinciale n° 85 24.380,29 Intervento di messa in sicurezza della strada provinciale n° 87 40.000,00 S.P. N. 65 – S.P. 94 messa in sicurezza 83.407,75

“Naturalmente tra le azioni amministrative espletate non può non essere menzionata l’approvazione, dopo ben nove anni, del Bilancio dell’Ente, che consentirà, nei prossimi anni, alla Provincia di Vibo Valentia, di espletare appieno e al meglio la sua importante funzione costituzionale. Giunto al termine del mio mandato – ha chiosato, quindi, Domenico Anello – mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto. Ho espletato la mia funzione istituzionale con onore, trasparenza amministrativa e spirito di sacrifico, senza tra l’altro percepire alcun compenso di natura economica, portandola avanti con il nobile intento di contribuire alla risoluzione di parte dei problemi che persistono nella nostra realtà territoriale”.