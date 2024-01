Il vibonese Giuseppe Rosano tra gli otto scienziati “più influenti” del mondo

Il vibonese Giuseppe Rosano, responsabile del Centro di ricerca clinica e sperimentale dell’IRCCS “San Raffaele” e ordinario di Cardiologia all’Università “San Raffaele”, è tra gli otto ricercatori dell’IRCCS “San Raffaele” di Roma che sono stati inseriti dalla Stanford University nella classifica mondiale degli “scienziati più influenti” al mondo, conquistando un posto tra i 9 milioni di ricercatori esaminati che raggiungono il livello più elevato di produttività scientifica.

Il rapporto, pubblicato sulla rivista “Plos Biology” è considerato il più autorevole nell’analisi della qualità delle pubblicazioni scientifiche in ambito medico. Gli otto ricercatori dell’ospedale romano si sono distinti per competenza e rigore in 22 differenti aree di ricerca scientifico-sanitaria.

La rivista “Plos Biology” è considerata la più affidabile per i settori della ricerca bibliometrici, la scienza che utilizza tecniche matematiche e statistiche per analizzare la quantità, la qualità e la diffusione delle pubblicazioni all’interno delle comunità scientifiche. Essa viene realizzata ogni anno dalla prestigiosa università californiana di Stanford, in collaborazione con la casa editrice Elsevier e Scopus, la più utilizzata banca dati per le pubblicazioni sulla ricerca.

Con il professor Giuseppe Rosano altri sette ricercatori dell'IRCCS "San Raffaele": il professor Paolo Maria Rossini, responsabile del Dipartimento Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'IRCCS "San Raffaele"; il professor Stefano Bonassi, responsabile dell'Area di Epidemiologia Clinica e Molecolare e Biostatistica dell'IRCCS "San Raffaele" e ordinario di Igiene Generale e Applicata dell'Università "San Raffaele"; il professor Fabrizio Stocchi, responsabile del Centro Parkinson, parkinsonismi e disturbi del movimento presso l'IRCCS "San Raffaele" e ordinario di Neurologia all'Università Telematica "San Raffaele"; il professor Andrea Frustaci del Laboratorio di Scienze omiche e medicina di precisione dell'IRCCS "San Raffaele"; il professor Fabrizio Vecchio, responsabile del Laboratorio di Brain Connectivity dell'IRCCS "San Raffaele" e docente associato di Fisiologia presso l'Università eCampus; il professor Ennio Tasciotti, responsabile del Laboratorio di Human Longevity Program dell'IRCCS "San Raffaele" e il professor Massimo Volpe, responsabile del Centro per la Diagnosi e cura dell'ipertensione arteriosa e delle complicanze cardiovascolari. Un premio all'eccellenza italiana nel mondo della ricerca e al lavoro compiuto in uno dei poli scientifici più importanti d'Italia e d'Europa nell'ambito delle scienze mediche.

Il professore Giuseppe Rosano, 58 anni, nativo di Vibo Valentia, Docente di Cardiologia al St George's Hospitals University di Londra, è anche Presidente della Heart Failure Association of the European Society of Cardiolog composta da cardiologi di fama mondiale provenienti da America del Nord e Sud, India, Cina, Giappone, Russia, Paesi Arabi e Israele. Ha prestato la sua opera in atenei italiani ed esteri ed è membro di prestigiose Associazioni internazionali.

È figlio del Presidente dei Past Governor del Distretto Rotary 2102 del Rotary International, professor Vito Rosano storico ed emerito primario della Unità Operativa di Cardiologia del “G. Jazzolino” e presta la propria consulenza nel Centro Diagnostico VIGI, fondato dal padre ed oggi diretto dalla sorella, dottoressa Mariateresa Rosano.