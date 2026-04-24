Il valore della solidarietà: quattro giovani donano il sangue al Centro Trasfusionale di Rossano

Ancora una volta l’esempio dei giovani riesce a stupire e a trasmettere un forte messaggio di senso civico e attenzione verso il bene comune.

Paolo Pescia, Chiara Casalnuovo, Daniele Oliveti e Lavinia Pescia hanno deciso insieme di compiere un gesto di grande valore: donare il proprio sangue, contribuendo così concretamente alla tutela della salute di chi ne ha bisogno.

Il sangue, infatti, rappresenta una risorsa preziosa che non può essere prodotta artificialmente in laboratorio.

Solo grazie alla donazione volontaria e spontanea dei cittadini è possibile garantire l’autosufficienza delle emoteche e prevenire situazioni di carenza che potrebbero mettere a rischio molte vite.

I quattro giovani, accompagnati dalla dottoressa Claudia Cosenza, si sono recati presso il Centro Trasfusionale di Rossano dove, assistiti dalla dottoressa Filomena Spina, dal dottor Pierandrea Rende e dalla dottoressa Domenica Pata, insieme agli infermieri Natale Scalise, Tonia Piccoli e Anna Mollo, hanno effettuato la loro donazione.

Un gesto semplice ma di straordinaria importanza, che rappresenta un esempio concreto di solidarietà e responsabilità sociale. L’auspicio è che questa testimonianza possa sensibilizzare sempre più persone e incoraggiarle a compiere lo stesso passo, contribuendo così a rafforzare la cultura della donazione del sangue.