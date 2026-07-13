Il “triplo salto” di Andrea Asteriti: la Domotek Reggio Calabria punta su un giovane talento per consolidare le sue ambizioni

La Domotek Volley Reggio Calabria continua a tessere la sua tela: Andrea Asteriti, giovane banda crotonese, classe 2005, è pronto a spiccare il volo in Serie A2, compiendo quello che lui stesso definisce un vero e proprio “triplo salto” di qualità nella sua promettente carriera.

Asteriti, già ospite della Domotek nella scorsa stagione durante i momenti cruciali della cavalcata che portò alla promozione, ha deciso di legare il suo futuro alla piazza reggina. Un matrimonio suggellato da un forte legame con il territorio. “C’è stato un incontro tra me e la società con un interesse reciproco e comunque è andato tutto a buon fine”, ha dichiarato il giocatore a margine della presentazione.

Per Andrea Asteriti indossare la canotta della Domotek è un ritorno a casa in senso lato. Dopo aver girato la Calabria con le esperienze alla Tonno Callipo a Vibo, il giovane atleta si sente pronto per la piazza più calda di tutte: Reggio Calabria. “Ho giocato due anni fa alla Callipo, quindi mi sono trasferito rimanendo in Calabria. In questa nuova avventura, al momento la più bella mi sia capitata, spero che vada tutto bene”, ha raccontato Asteriti.

Il fattore “Calabria” è un tassello fondamentale nella strategia della Domotek, e Asteriti ne è il perfetto esempio. Figlio d’arte – papà Iero è ex giocatore e attuale allenatore della Pallavolo Crotone, mentre mamma Romina Pioli è storica capitano del sodalizio pitagorico – porta con sé un patrimonio genetico di pallavolo che lo rende un investimento sicuro per il futuro.

Nonostante la giovane età, Asteriti ha già avuto modo di testare l’ambiente Domotek. L’anno scorso, durante una settimana di allenamenti con la squadra che poi avrebbe centrato la promozione, ha potuto respirare l’aria che si vive nello spogliatoio reggino: “Quando sono arrivato l’anno scorso è stata un’esperienza personale molto importante perché mi sono misurato a un livello più alto. Mi hanno accolto molto bene”, ha ricordato.

Ora, il gruppo si è ulteriormente rafforzato. Accanto ai “cinque pilastri” confermati – il libero De Santis, il palleggiatore Saitta, l’opposto Lazzaretto il centrale Luca Presta e il capitano Laganà – arriveranno nuovi innesti di livello internazionale. Asteriti ha già fatto amicizia con i nuovi compagni: “Con Boiko, l’opposto, ho un rapporto speciale, è veramente “enorme” e per l’età che ha può fare tanto. Inoltre, non vedo l’ora di vedere dal vivo Klemen Sen”

Il tecnico Antonio Polimeni ha avuto un ruolo chiave nella scelta di Asteriti. Il mister, che crede fermamente nei giovani, lo ha rassicurato sulle sue qualit: “Secondo me è un grande allenatore. All’inizio ho visto tutti questi grandi nomi e lui mi ha detto: ‘Tu stai tranquillo’. Ha creduto in me e nelle mie qualità, sono molto contento di quello che pensa di me”

E quale potrebbe essere l’obiettivo per una squadra così ambiziosa? Asteriti non si nasconde. “Ripetere quello che è successo l’anno scorso è difficile, ma impossibile no. Spero di poter centrare tutti gli obiettivi che ci poniamo quest’anno”.

Per il crotonese giocare in Serie A2 con la Domotek rappresenta un sogno che si realizza. La piazza di Reggio Calabria è un palcoscenico che lo affascina: “È sempre un onore giocare in un livello così alto, soprattutto perché è una squadra della Calabria. Sono veramente felice”.