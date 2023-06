Il supplizio dei pendolari dello Stretto (sempre più largo)

Città Metropolitana dello Stretto, Metropolitana del Mare, conurbazione, eventi pomposamente propagandati in mezzo al braccio di mare tra Calabria e Sicilia e della cui sostanza niente resta se non gli avanzi di qualche tartina e pizzetta fredda immancabili per rimpinguare le forme dei presenti istituzionali. Chiacchiere come aperitivo, fesserie come dessert, perché gli anni passano e mentre si scatenano sterili polemiche sul Ponte (che se avesse interessato Reggio Emilia, invece di Reggio Calabria e qualsiasi altra città del Nord, invece di Messina, oggi avrebbe fatto discutere per l’usura del tempo a distanza di decenni dalla realizzazione), la vita quotidiana dei pendolari continua ad essere uno strazio. Anzi, se possibile, il supplizio sopportato giorno dopo giorno, sofferto ogni santo giorno, è diventato sempre più intollerabile nel corso del tempo.

Un paradosso che sarebbe, addirittura, comico, se non minasse la serenità e non disturbasse gli equilibri di chi ha l’unica, evidentemente imperdonabile, colpa di svolgere il proprio lavoro o di studiare sulla sponda dirimpettaia dello Stretto. Arrivare in ufficio, in banca, in ospedale, all’università, con i nervi a fior di pelle genera incessanti conseguenze nefaste sul piano individuale e sociale che, evidentemente, i decisori, gente poco abituata alla serietà dell’impegno, ma assidua frequentatrice dei teatrini della menzogna, disconoscono. Ignorano la violenza psicologica prodotta da disservizi continui, da una disorganizzazione inesorabile che sfianca il popolo di uomini e donne, giovani e anziani, mattina e pomeriggio, mattina e sera, lì, fermi e agitati al tempo stesso, ad affollare le banchine dei porti delle due città. Un sistema nervoso sfiancato da orari cervellotici, illogici, insensati, messi in fila quasi per dispetto, piazzati con l’indifferenza di chi considera solamente il proprio interesse di bottega, infischiandosene di quello dei viaggiatori. Tanto, chissenefrega, volenti o nolenti, è il mare che sono costretti ad attraversare e, non beneficiando di virtù divine, è a bordo di questi (pochi) mezzi (poco) veloci che devono salire se hanno necessità di spostarsi tra le due coste, vicine una manciata di chilometri, ma lontane, lontanissime per gli assurdi tempi di attraversamento. Non servono tante parole, sono sufficienti esempi elementari. Al mattino, se da Reggio si ha l’ardire di affrontare la traversata avendo addosso quella “strana” impellenza degli orari di lavoro o di lezione, si è pregati di essere presenti all’appuntamento delle 6.40 altrimenti se la prenda con comodo, perché la corsa successiva è programmata più di un’ora dopo, alle 7:45. Una programmazione, si badi bene, solo sulla carta, una programmazione teorica, ipotetica, eventuale. Mercoledì, tanto per rimanere ancorati alla realtà, infatti, voilà, l’aliscafo, il secondo della giornata, non c’è più: magia. Ovviamente, neanche a dirlo, senza che nessuno si sia preoccupato di comunicare alla “gentile clientela” un motivo, di fornire una giustificazione: nulla di nulla. Tanto i signori viaggiatori si possono trastullare nell’attesa studiando facce e comportamenti dei loro cugini di sventura siciliani nel frattempo arrivati a frotte da Messina. Soltanto terminate le lunghe operazioni di sbarco, perché moltissimi sono quei malcapitati cugini di sventura, è stato possibile avanzare lentamente alla conquista di un posto sull’imbarcazione. A rendere ulteriormente beffarda la situazione, intanto, una Caronte faceva ingresso in porto, lasciava giù il suo carico di camion per riempirsi di quelli in direzione messinese e “salutare” i presenti, tenuto conto che il giro sulla giostra non è consentito né a passeggeri, né alle automobili, né a cicli e motocicli. Queste non sono disfunzioni organizzative, sono perversioni mentali che non tengono in minima considerazione le privazioni che si fanno sofferenza, persistente e lancinante, dei pendolari, categoria ormai mitologica perché padrona di tutte le arti connesse alla pazienza ed allo stoicismo di antico retaggio magnogreco. Come potrebbero, altrimenti, accettare, che un percorso, supportato da mezzi adeguati e da una velocità “umana” sia attraversabile in 20 minuti (come del resto accadeva fino a diversi lustri addietro) si sia trasformato in una avventura puntellata da peripezie e vicissitudini in serie spandenti sorprese per 35, anche 45, minuti. In fondo la teoria della relatività di Einstein prevede il concetto della relatività del tempo. Peccato, però, che questo genere di esperienze si ripeta con una frequenza tale da aver reso le lancette dell’orologio l’oggettivazione degli incubi di quella massa variegata fatta di esseri umani in carne e ossa trafitti dall’ordinarietà dei disagi. A cosa vale far finta di studiare soluzioni idonee per favorire il transito tra le due regioni separate da un pugno di chilometri nel corso delle ore notturne o nei weekend se poi la prassi quotidiana procede in direzione opposta rispetto al cicaleccio che sproloquia, esclusivamente in astratto, di conurbazione? Il primo, urgente, investimento, in fatti tangibili, va riversato sulla implementazione delle corse nelle ore di maggior afflusso che interessano migliaia e migliaia di poveri cristi. Soltanto in un secondo momento un ragionamento degno di tal nome si concentrerebbe su altri tipi di esigenza (peraltro potenziali e tutti da costruire). D’altra parte è immaginabile pretendere logicità di idee e comportamenti in un contesto nel quale agli stessi vessati viaggiatori per necessità, ogni maledetta mattina, pur avendo acquistato un carnet cartaceo che funge da abbonamento, è imposto il rilascio del biglietto, previa fila alla biglietteria facendo aumentare il rischio di perdere l’opportunità di salire al volo a bordo? Ed anche nella gestione di questa fase precedente il viaggio la macchina del tempo ha fatto un paio di giri verso il passato remoto bypassando l’epoca in cui era in vigore il badge elettronico. Il tempo, sempre la spada di Damocle del tempo, quella che per ore, dal momento in cui si esce di casa fino al raggiungimento della destinazione finale, incombe sulle onde blu delle giornate nere dei viaggiatori per “dovere”, perché, in fin dei conti, aspettando quello tanto agognato, il ponte da costruire nell’immediato è quello tra raziocinio e rispetto nei confronti di chi paga per ricevere un servizio adeguato.