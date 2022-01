Il Soccorso Alpino ha portato in salvo due snowboarder

La Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata allertata, nella mattinata, per due snowboarder in difficoltà dopo essere andati in fuori pista sulla pista “Nino Martino” del comprensorio di Gambarie.

I due sono stati individuati grazie all’ utilizzo dell’SMS Locator, un sistema di geolocalizzazione che, mediante un messaggio di testo inviato da una centrale operativa del Soccorso Alpino, fornisce le coordinate precise. Ottenuta la posizione, due tecnici della Stazione Aspromonte hanno prontamente raggiunto i due snowboarder, dopo aver percorso quasi due ore di strada a piedi