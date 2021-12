Il sistema di videosorveglianza li riprende mentre rubano legname: denunciati dai Carabinieri Forestali

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone che dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso di legname. Ciò a seguito della conclusione delle indagini, iniziate ad ottobre e notificate agli indagati nei giorni scorsi, che hanno accertato, grazie anche all’acquisizione di alcune immagini di un sistema di videosorveglianza, debitamente occultato, come i due soggetti trafugavano, sezionandole, alcune piante di faggio per poi trasportarle con mezzo meccanico.

Il taglio illegale, quantificato in diciassette piante, è stato effettuato all’interno di una area di Celico soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico ambientale appartenente al demanio dello stato nella “Riserva naturale biogenetica Iona Serra della Guardia”. Al termine dell’attività investigativa i Carabinieri hanno proceduto al deferimento dei due soggetti.