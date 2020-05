Il sindaco Massa orgoglioso: “Vazzano è ripartita”

“Con grande soddisfazione – annuncia il sindaco di Vazzano, Vincenzo Massa – informo la cittadinanza che i lavori relativi alla demolizione dell’ex plesso scolastico e successiva realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata a canone sostenibile, unitamente ai lavori di urbanizzazione e riqualificazione urbana della Piazza Cavalier Francesco Fuscà, sono stati completati.



La Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, dopo attenti e scrupolosi controlli, con verbale n. 5 del 12 maggio ne ha certificato la perfetta esecuzione a regola d’arte.

Con orgoglio e senso di gratificazione per un lavoro di squadra instancabile e quotidiano, comunico che abbiamo ricevuto da parte dei componenti della Commissione di collaudo, professionisti di spiccata competenza, parole di elogio per la qualità dei lavori.

Un plauso, pertanto, al Responsabile Unico del procedimento, al Direttore dei Lavori, alle imprese appaltatrici e a tutta la macchina amministrativa comunale”.

“Si tratta – commenta il Primo Cittadino – di un risultato che ci inorgoglisce perché l’abbandono, inaspettato e inspiegabile, della parte privata, impegnata a realizzare parte della complessa opera, aveva messo in serio pericolo l’intero finanziamento; tuttavia, mentre i consiglieri di opposizione erano occupati a contrastare sui social l’esecuzione dell’opera (paventando disastri ambientali dovuti alle polveri sottili), a preparare esposti per macroscopiche e grossolane violazioni di legge, nonché a stimolare, sponsorizzare e condividere infondati ricorsi, la maggioranza riusciva a mettere a sicuro l’esecuzione dell’opera recuperando l’intero finanziamento della parte privata, ottenendo altresì un pieno ed indiscusso riconoscimento della corretta azione amministrativa da parte del Tribunale Amministrativo Regionale.

Questo, come gli altri indubbi risultati ottenuti, sono la giusta risposta agli innumerevoli ‘post’ e locandine domenicali scritti da una minoranza miope, incapace e inconcludente.

Vazzano vive un momento di slancio sotto l’impulso di una maggioranza che lavora quotidianamente per dare risposte alle esigenze concrete dei cittadini”.

“In questa ottica – sottolinea Massa – è stato dato il via ad un corposo intervento al cimitero, richiesto a gran voce dai cittadini, per dare degna sepoltura ai morti nel rispetto delle nostre tradizioni, superando definitivamente opere inadeguate ed inutili.

Si è provveduto a dotare il territorio comunale di un’efficientissima illuminazione pubblica e di telecamere in grado di monitorare chi entra e chi esce dal nostro comune e questo farà diventare il nostro territorio ancora più sicuro.

Presto sarà completato l’intervento sul campo di calcetto che consentirà ai nostri ragazzi di usufruire di una struttura completamente rifatta e sicura. Il campo di calcetto dopo la sua realizzazione era stato abbandonato a se stesso, oggetto di interventi i tampone ma mai risolutivi.

La Piazza Cavalier Francesco Fusca’ sarà completamente rifatta e restituita alla comunità con un nuovo look e, unitamente alla stabilizzazione e messa in sicurezza del costone sito in località “ Greco”, sarà realizzato un nuovo campo da tennis.

Altre idee e altri progetti – anticipa il sindaco – troveranno compimento nei prossimi mesi. Vazzano è ripartita”.