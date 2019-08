Il sindaco Limardo acquista l’abbonamento numero 1 della Vibonese

“Esprimo pieno consenso – afferma il consigliere delegato allo Sport Rino Putrino – e plaudo alla richiesta giuntami dal sindaco Maria Limardo di voler acquistare l’abbonamento numero 1 per la stagione calcistica della Us Vibonese Calcio.

Credo sia esemplare ed encomiabile, in un’ottica di vicinanza alla squadra del presidente Caffo, che insieme al direttore generale Beccaria, si adopera per tenere alto il nome della città in un contesto nazionale. Altrettanta soddisfazione esprimo poi per la proposta della settimana scorsa in Quinta Commissione, dal consigliere Marco Miceli, che ha invitato tutti i consiglieri della città e i componenti della Giunta, ad acquistare l’abbonamento alle partite per il campionato di calcio di Lega Pro della Vibonese per la stagione calcistica 2019-2020. L’iniziativa del sindaco e della Commissione, alla proposta di Miceli, dal sottoscritto condivisa e supportata, non è soltanto encomiabile da un punto di vista sportivo e del tifo cittadino per i colori rossoblu; ma riveste anche carattere sociale, nella misura in cui è desiderio di tutti noi chiedere alla società che il 20% della cifra incassata possa essere rivolta all’acquisto di un defibrillatore da utilizzare per le esigenze collettive di tutta la comunità vibonese”. Tale proposta – sostiene Putrino – riveste quindi carattere sociale e promozionale finalizzato a sodalizzare il rapporto tra ente e cittadini. Mi auguro che tutti gli amministratori vibonesi aderiscano al più presto alla proposta e la stessa società sportiva conceda quanto da noi sarà richiesto, per la realizzazione della meritoria iniziativa”.