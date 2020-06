Il sindaco di Vibo convoca gli omologhi del Vibonese: sul tavolo i problemi della sanità

Un’apposita mail inviata nei giorni scorsi alla segreteria della Conferenza dei sindaci per la sanità, ad indicare il 22 giugno quale data per la convocazione. A comunicarlo è il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, nella sua veste di presidente dello stesso organismo.



“Una sanità vibonese – sottolinea Limardo – che ha bisogno, ora come non mai, di ripartire speditamente. Troppe le problematiche ancora irrisolte, tante le emergenze che dobbiamo riprendere ad affrontare”.

I punti all’ordine del giorno della conferenza, infatti, saranno di estrema necessità, come la verifica e la relativa attuazione dei punti approvati nel documento redatto dal Consiglio comunale di Vibo Valentia lo scorso ottobre, il potenziamento dell’ospedale “Jazzolino” e lo stato dell’arte dei lavori del nuovo ospedale.

“Questo tragico periodo – prosegue il sindaco – ha fatto emergere a livello nazionale le eccellenze del nostro sistema sanitario, medici, infermieri, ricercatori, personale sanitario, che si sono spesi con coraggio e determinazione in prima linea, anche a costo della vita. A loro va tutta la nostra riconoscenza. A Vibo Valentia e in tutta la Calabria, oltre alla grande attenzione che ognuno, per la propria parte, ha messo in atto, possiamo dire che siamo stati fortunati. Una situazione speriamo superata, quella della pandemia, ma che allo stesso tempo, a parte le emergenze quotidiane, ci deve far ragionare su come prepararsi a quelle di natura imprevedibile. Occorre ripartire da un riassetto degli investimenti e dei servizi sanitari, depauperati a dismisura in questi anni con blocchi alle assunzioni, riduzione del numero dei posti letto e via dicendo”.

L’ennesimo grido d’allarme a cui il sindaco Maria Limardo, vuole dare seguito passando all’azione: “Io spero e mi aspetto che da questo momento in poi si comprenda che bisogna riorganizzare la sanità alla luce proprio di quanto accaduto”.