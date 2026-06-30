Il sindaco Cannizzaro svela il nome del vicesindaco: Mariagrazia Arena, prima donna della storia di Reggio Calabria a ricoprire il ruolo

“Vi svelo chi sarà a ricoprire il ruolo di Vicesindaco al Comune di Reggio Calabria: Mariagrazia Arena”. Queste le parole del sindaco Francesco Cannizzaro, per annunciare a quale figura ha affidato il delicato incarico. Così come anticipato nella mattinata di lunedì, il Primo Cittadino aveva garantito che la scelta era ricaduta su una donna di “sostanza e competenza”. E Mariagrazia Arena, come specificato dallo stesso Cannizzaro: “È uno dei magistrati di maggiore esperienza del distretto giudiziario di Reggio Calabria, dove ha ricoperto i principali incarichi direttivi degli uffici giudiziari. Una donna delle istituzioni, apprezzata per il rigore istituzionale, le capacità organizzative e l’impegno nel miglioramento dell’efficienza degli uffici, con una costante attenzione ai procedimenti nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata.

Sarà lei il mio vice, il primo vicesindaco donna della storia di Reggio Calabria”.