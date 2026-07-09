Il Sindaco Cannizzaro: “Ospitare per la prima volta Vinitaly and The City a Reggio Calabria significa offrire una vetrina straordinaria per raccontare identità, cultura, paesaggio”

“Reggio Calabria è la vera novità del Vinitaly, una manifestazione che, anno dopo anno, continua a registrare una crescita esponenziale dell’attenzione nazionale e internazionale. Una novità che va ben oltre il valore dell’evento in sé, perché segna l’ingresso della nostra città nel circuito delle grandi manifestazioni nazionali riconosciute nel mondo dedicate all’eccellenza italiana. Per questo motivo è duplice il valore dell’investimento. Un investimento reciproco, aggiungerei, che la mia città ha scelto di compiere sul Vinitaly e quello che il Vinitaly, per la prima volta, ha deciso di fare su Reggio Calabria”. Sono le prime parole pronunciate dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, a margine della conferenza stampa appena conclusasi di Vinitaly and The City e tenuta nella sala Mappamondo della Camera dei Deputati.

“Ospitare per la prima volta questa manifestazione, l’8 e il 9 agosto, significa offrire a Reggio Calabria – osserva il Primo Cittadino – una vetrina straordinaria per raccontare non solo i nostri vini, ma la nostra identità, la nostra cultura, il nostro paesaggio e la nostra capacità di accogliere.

Vinitaly è un marchio riconosciuto in tutto il mondo che continua a crescere in prestigio, attenzione mediatica e partecipazione. Ecco perché rappresenta una straordinaria opportunità di promozione, sviluppo e valorizzazione del nostro territorio, creando nuove opportunità per le imprese, attraendo visitatori e costruendo un’immagine competitiva della nostra città e della nostra regione. È un evento che genera economia, turismo e reputazione, e che dimostra come la Calabria possa essere protagonista dei grandi appuntamenti del panorama nazionale e internazionale.

Ovviamente, l’obiettivo è fare in modo che questa prima edizione non resti un episodio isolato. E la presenza qui oggi in conferenza stampa del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e dei ministri Francesco Lollobrigida e Gianmarco Mazzi, certifica uno degli eventi più straordinari che la Calabria ospita”.

“Desidero, pertanto, esprimere la soddisfazione mia personale e dell’intera comunità reggina nell’accogliere questo evento che ci darà certamente lustro, proiettandoci nella dimensione nazionale e internazionale che Reggio merita, sapendo di poter contare sul completo appoggio della Regione, grazie all’ottimo lavoro dell’assessore Gianluca Gallo e del presidente Roberto Occhiuto, che voglio ringraziare, perché senza di loro – riconosce il sindaco Cannizzaro – forse non saremmo qui a parlare del Vinitaly in Calabria”