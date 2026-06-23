Il sindaco Cannizzaro: “Da giovedì la pulizia straordinaria di tutte le spiagge reggine”

Il nuovo sindaco, Francesco Cannizzaro, ha informato in serata che a partire da giovedì 25 giugno sarà avviata la pulizia straordinaria dell’arenile ricadente nel territorio comunale di Reggio Calabria. Perfettamente conscio che il cronoprogramma non rispetta le esigenze dei reggini, il Primo Cittadino, entrato a Palazzo San Giorgio solo un paio di settimane fa, realisticamente non avrebbe potuto garantire un iter più rapido. “Consapevoli di essere partiti in ritardo rispetto all’inizio stagione balneare, in ragione del recentissimo insediamento della nostra Amministrazione – chiarisce il sindaco – intendiamo recuperare il tempo perduto con un’azione intensa e programmata, garantendo ai nostri cittadini ed a tutti coloro che vivono il litorale reggino che, a partire dalle prossime stagioni, tali ritardi non si ripeteranno.”

“L’intervento prenderà il via da Gallico e, progressivamente, interesserà l’intero litorale cittadino, per un’estensione complessiva di circa 34 chilometri. Conclusa questa prima fase, caratterizzata da interventi più intensivi, sarà poi garantita una programmazione ordinaria per tutta la stagione estiva, al fine di assicurare una migliore fruizione degli spazi costieri da parte dei cittadini e dei numerosi turisti che scelgono Reggio. Prendersi cura delle nostre spiagge significa prendersi cura anche dell’immagine della città, perché il mare rappresenta uno dei più autentici biglietti da visita della nostra splendida terra”

La campagna di pulizia è stata programmata dal Settore Ambiente su specifiche indicazioni e richieste del sindaco. Le attività si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 9:30, così da garantire la piena fruibilità delle spiagge da parte dei bagnanti e ridurre al minimo gli eventuali disagi.

La prima fase dell’intervento, dedicata alla pulizia straordinaria, avrà una durata di 21 giorni, periodo ritenuto sufficiente per effettuare un’azione capillare e incisiva lungo l’intero litorale cittadino. Parallelamente, una squadra composta da 6 operatori sarà impegnata nella cura e nella manutenzione delle aree verdi adiacenti agli arenili. Conclusa questa fase iniziale, si passerà al regime ordinario di manutenzione, che prevede interventi di pulizia con cadenza quindicinale su ciascun tratto di costa.

Sono previste, inoltre, l’installazione di appositi trespoli per la raccolta differenziata nei punti nevralgici di ciascuna spiaggia e la realizzazione, in corrispondenza delle aree di parcheggio dedicate alle persone con disabilità, di passerelle dedicate che consentiranno un accesso più agevole e inclusivo agli arenili direttamente dalla sede stradale.

Particolare attenzione sarà riservata alle due zone di interesse naturalistico ricadenti nel territorio comunale, il SIC di Catona, a nord, e la ZSC di Punta Pellaro, a sud. In entrambi i siti gli interventi saranno eseguiti esclusivamente con modalità manuali e senza l’impiego di mezzi meccanici, al fine di preservare l’integrità degli habitat naturali e tutelare le specie animali presenti.

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