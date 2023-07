Il silenzio dei colpevoli, le urla dei complici

In una città disamministrata da facenti FINZIONI l’auspicio, realistico soltanto fino all’avvento del 2023, era che, almeno, il club sportivo maggiormente rappresentativo della comunità fosse in mani sicure e non trattato come un giocattolo usato da proprietà e vertici dirigenziali anch’essi facenti FINZIONI.

Pur non essendo autoctono, ma importato da Lamezia Terme, il Felice Saladini già operatore telefonico, ma con doti imprenditoriali eccelse che, da imberbe venticinquenne, gli hanno fatto salire come un razzo i piani del grattacielo della ricchezza, si è, infatti, immediatamente adeguato agli usi ed ai costumi locali ed ha indossato gli abiti del proprietario facente FINZIONI. Né era pensabile che, in un luogo dove la classe politica è una compagnia di giro formata da cialtroni e saltimbanchi, qualcuno di essi avesse le capacità, ad ogni livello, di farsi, per una volta, autentico garante degli interessi della comunità e chiamasse a rapporto il lametino o il suo “trasparente” rappresentante in loco per chiedere spiegazioni in merito allo sviluppo degli eventi susseguitisi negli ultimi sei mesi. Il risultato è che chi ignorava i fatti in quanto indottrinato ben bene o frenato dall’assenza degli idonei strumenti di comprensione, si è bevuto tutti i miscugli avvelenati che gli sono stati rifilati, e lo ha fatto ringraziando con continui inchini, ripetuti fino a pochissimi giorni addietro, il sedicente Salvatore di turno. Ringraziamenti mediatici affinché tutti sapessero che i salamelecchi di rito erano stati eseguiti secondo quanto prevista dall’ortodossia del comparaggio e del servilismo. Salvo, però, vomitare improperi una volta scoperto, con colpevole ritardo, che colui il quale si era presentato come il Salvatore insieme ai suoi discepoli era un altro incantatore di serpenti e tonti. Emblematico è quanto accaduto nel corso delle ultime settimane sulla pagina Facebook del lametino ridens: lo stuolo di omaggi fatti zerbini è mutato nel giro di un paio di settimane in un vespaio di offese. Sic transit gloria mundi. La verità, per rimanere attaccati alla cruda realtà, è che i rilievi mossi dalla Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) rappresentano una tappa, fondamentale certo ma non decisiva, di un percorso ancora lontano dalla conclusione del suo iter naturale. Infatti, la questione di sostanza non è legata alle conseguenze dell’ennesimo azzardo del lametino ridens, silenti i suoi sodali, anche quelli che si ergono a finti paladini della regginità, ma all’intero percorso intrapreso dal Salvatore atterrato da Lamezia. Un percorso opaco, un percorso illusorio, un percorso ricco di imbonitori, povero di denari. Trasparenza e legalità andavano strombazzando proprietario e presidente e nella vita, in generale, quando si avverte con impellenza la necessità di ripetere a chiacchiere concetti astratti, significa solo che di concreto, dietro quegli slogan regna il Nulla, il vuoto. Dunque, il nodo non è connesso all’esito del ricorso al quale è stato obbligato il club amaranto: quello è ancora da sciogliere, ma confidare in un esito felice, diciamo la verità, non appartiene alla sfera onirica. A dover imporre una riflessione severa, invece, è la facilità irrisoria che permette ai Saladini o ai Gallo di turno di fare di Reggio Calabria terra di conquista dove chiunque può permettersi scorribande foriere di ripercussioni infauste. Una fase storica tremenda quella che, in qualsiasi ambito, sta subendo una città (connivente) dove i sabotatori istituzionali hanno spento l’interruttore della spina a cui era attaccata per tirare avanti. Anche in questa vicenda quanto corpose sono le schiere di ingenui impegnati, vanamente, a decriptare ogni singola parola, pur di giustificare la condotta maliziosa del lametino ridens che, forse, non è abituato alla condivisione di ambienti disciplinati. Altrimenti avrebbe appreso che i trucchi non sono ben accetti dove il modo di stare a tavola è normato dai padroni di casa abituati allo scudiscio dei regolamenti e non dagli ultimi arrivati. Il consesso delle società calcistiche, nell’evenienza specifica, prevede una serie di criteri imperniati su tempistiche e procedure ben definite. Punto. Non vale, pertanto, granché puntare l’indice in direzione delle leggerezze commesse dai commensali. Non pagare quanto dovuto, trattasi di cifra irrisoria per chi dispone di risorse finanziarie (se ne dispone), entro la data stabilita, comporta conseguenze immediate. La persistenza di un silenzio pavido da parte dei vertici del club, tuttavia, non aiuta ad imboccare il sentiero giusto per arrivare alla meta agognata. Non è solo una questione di denari, non è mai stata solo una questione di denari. Anche i membri del Consiglio di Amministrazione che non sono dimissionari, ma dimessi, giunti a questo bivio, insistono nel tacere verità maturate giorno dopo giorno e per sei mesi abbondanti. Chi si è fatto garante di “trasparenza e legalità”, come l’ex presidente Marcello Cardona non sarà stato partecipe complice delle spericolate operazioni saladiniane, ma non può (è augurabile per lui, è augurabile per lo Stato di cui è stato autorevole rappresentante e, di conseguenza, è augurabile per tutti noi) non aver intuito quello che di avventato compiva il lametino ridens in ogni sua mossa temeraria. In caso contrario, di grazia, qualcuno potrebbe spiegare quale sia stata la funzione di Cardona in questi 12 mesi nei quali ha ricoperto l’incarico di massimo dirigente? Materialmente di cosa si occupava una volta alzatosi la mattina? Senza perdere di vista il focus del problema, è opportuno ricordare a noi stessi che non è una questione di denari e non è nemmeno una questione giudiziaria: Mettere in mezzo Tribunali, carte bollate, ricorsi, legittimità non aiuta a porre la dovuta attenzione sul nocciolo del problema: il risanamento, a spese dello Stato, si è materializzato in un Piano di ristrutturazione che, moralmente, avrebbe imposto al lametino ridens di mettere sul tavolo, un minuto dopo, i soldi necessari a saldare i debiti tributari e previdenziali e, invece, non ha adempiuto a questo obbligo nascondendosi dietro altre date, dietro altre dilazioni, dietro altri alibi, come sempre. Ora non serve chiedersi perché non lo abbia fatto, serve chiedersi se ciò, in concreto, sarà decisivo ai fini del futuro della Reggina. Serve sapere che, comunque vada, la prossima stagione sportiva risulta ampiamente compromessa per il ritardo già accumulato senza alcuna giustificazione e che continuerà ad accatastarsi implacabilmente nelle settimane a venire perché l’enorme, ed evitabilissimo, punto interrogativo aleggiante sull’intera Serie B potrebbe gravare da qui ai prossimi due mesi. Difficoltà causate a tutti da San Felice di Lamezia e che potranno essere coperte solo da una sua contestuale scomparsa dal mondo del calcio che conta con annessa, e subitanea, cessione della Reggina ad imprenditori autentici, Dio voglia per una volta dopo le recenti inquietanti esperienze. Se tale fosse stato, il Nostro, stamattina, e sarebbe stato anche troppo tardi, si sarebbe dovuto precipitare a Reggio Calabria e convocare immediatamente una conferenza stampa (possibilmente vera) per spiegare nel dettaglio tutto, ma proprio tutto quanto è accaduto, tappa dopo tappa e quali saranno i passaggi che intende compiere per mettere la Reggina al sicuro. Una conferenza stampa congiunta avendo a fianco la trasparenza da un lato e la legalità dall’altro, tanto per non perdere l’abitudine parolaia. Non lo ha fatto, né lo farà ed insiste nel far vergare comunicati che dall’altra parte della Penisola planano carichi di viltà sulla punta dello Stivale. Indifferente al dramma di avere sporcato l’immagine della società, a lui non importa che per chi dovesse arrivare dopo la fatica più ardua sarà quella di ripristinare una rapporto di fiducia solido con le istituzioni calcistiche. Le quali istituzioni calcistiche, al contrario di quanto il tradizionale vittimismo complottistico vuole far credere, avevano inizialmente concesso una apertura di credito totale nei confronti del giovane rampante proveniente da Lamezia Terme. Tutti ricorderanno, ad esempio, che, nonostante fosse stata già scelta la location dell’evento allestito per presentare il calendario di Serie B, i vertici della Lega non batterono ciglio, l’estate 2022, davanti alla proposta del “nuovo magnate” di spostare l’avvenimento da Como a Reggio Calabria. In una manciata di mesi, però, è cambiato tutto: l’universo amaranto si è ribaltato e la causa risiede nella arroganza manifestata in ogni occasione, non ultima venerdì sera, quando la società è stata costretta a comunicare la mancata iscrizione. “Riceviamo ora la comunicazione della Covisoc – queste le poche parole concesse alla plebe e, soprattutto, agli organismi calcistici, in merito al respingimento dell’iscrizione della Reggina al campionato di Serie B e la riteniamo non coerente con quanto è stato chiaramente disposto dal tribunale di Reggio Calabria. Presenteremo il nostro ricorso nelle opportune sedi certi che, anche questa volta, potremo dimostrare la correttezza del nostro operato”. L’ostentazione smaccata di un contegno borioso, peraltro non suffragato dalla realtà dei fatti che finora, nel muro contro muro giuridico-sportivo, ha sempre lasciato la Reggina ammaccata per le botte prese. Eppure, in quanti proprio dal luogo originario del “Santo Subito”, fin dal principio, avevano avvisato inutilmente invitando i reggini a non riporre aspettative su qualcuno che avevano già conosciuto loro malgrado. Campanelli d’allarme che, ciononostante, suonavano nel vuoto: e allora perché non abboccare all’amo? Mai, ad esempio, che nessuno abbia avuto notizie circa l’esistenza in vita del signor Paolo Castaldi, amministratore delegato che ignorava anche le dinamiche societarie più elementari. Cosa ha fatto per riempire di contenuti quella nomina? Chi lo sa? Ora, finalmente, siamo arrivati al redde rationem: Saladini Felice metta sul tavolo il dovuto e, prima di tutto, con la massima urgenza, non si alzi da quello stesso tavolo se non dopo aver apposto per intero le firme necessarie al passaggio di proprietà della Reggina a personaggi che portino in dote quanto mancato in questi anni segnati da romani e lametini rivelatisi Re Mida al contrario. E dunque arrivino in riva allo Stretto con una stiva carica di prestigio, stima, credibilità, attendibilità, credito. Un minuto più tardi, il giovin rampante caduto in disgrazia levi le tende definitivamente e vada incontro al suo destino. Lo faccia senza nemmeno avere in tasca la cittadinanza onoraria che il suo predecessore, sebbene anch’egli ambiguo sin dalle battute iniziali della sua avventura sconsiderata, ha ricevuto da personaggi pericolosamente buffi che si muovono tra i corridoi di Palazzo San Giorgio: ma, d’altra parte, si sa, tra simili ci si riconosce senza difficoltà, è una questione di puro istinto, è una questione di pelle.