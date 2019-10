Il serrese Michele Zaffino in corsa per il “Pallone d’Oro Dilettanti 2019”: superata la seconda fase

Il portale del calcio dilettantistico tuttocampo.it ha svelato i giocatori che hanno superato la seconda fase del “Pallone d’Oro Dilettanti 2019”.

Per ogni regione sono stati votati i migliori giocatori, ma solo il più votato per ogni ruolo ha potuto proseguire nella corsa alla vittoria. Per arrivare ad un totale di 100 giocatori sono poi stati selezionati i 20 giocatori più votati in assoluto, indipendentemente da regione e ruolo.

Per quanto riguarda la Calabria sono 6 i giocatori che sono riusciti ad accedere alla fase conclusiva: si tratta di Michele Zaffino (attaccante – Serrese), Salvatore Carminata (difensore – Amaroni 08), Nicola Muzzopappa (difensore – Nuova Calimera), Natale Borghetto (centrocampista- San Giorgio 2012), Rubens Damiano Marino (centrocampista – Tarsia 1976) e Vincenzo Comandè (portiere – Calcio Ravagnese).

Per il bomber biancoblù è l’ennesimo riconoscimento che corona una stagione, quella scorsa, contraddistinta da una valanga di reti che hanno consentito alla squadra della città della Certosa di conquistare la Seconda Categoria.

A questo punto, Zaffino punta ad un risultato di rilievo anche nella speciale competizione on line. Per votarlo basta seguire il link: https://www.tuttocampo.it/Italia/TU/News/1329991/pallone-d-oro-2019-dilettanti-ecco-i-primi-finalisti-nazionale