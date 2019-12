Il serrese Leonardo Pisani primo classificato nella categoria “Promesse” nei campionati regionali di mezza maratona

Si è svolta domenica mattina la gara di campionato regionale di mezza maratona, 21.0975 km, presso Squillace Lido.

Nell’occasione giovane atleta Leonardo Pisani, classe 1997, di Serra San Bruno, ha conseguito il primo posto della categoria “Promesse” (PM) e si è classificato 30° assoluto su 130 partecipanti.

L’atleta aveva già partecipato a diverse gare podistiche regionali e nazionali piazzandosi sempre in buone posizioni.

Al momento fa parte della società “9,92 Running “ ed è seguito dall’allenatrice Katia Bianchini.

Leonardo ha ereditato la sua passione per la corsa dal padre, ex atleta.

In programma, nel prossimo futuro, gare future (regionali e nazionali) per le quali l’atleta si sta già preparando.