Il serrese Ettore Calabrese è un nuovo calciatore del Cerzeto K91

Ettore Calabrese per la stagione sportiva 2019/2020 ha sposato il progetto del Cerzeto K91 in prima categoria. Calciatore duttile classe 1999, esterno a tutta fascia, in quanto può svolgere sia il ruolo di esterno basso che di esterno alto, sulla fascia destra e sinistra essendo ambidestro.

Negli ultimi due campionati, 2017/2018 e 2018/2019, ha militato in promozione con l’Atletico Maida e in prima categoria con Serrese e San Calogero ottenendo, da protagonista, due salvezze e totalizzando complessivamente 49 presenze di cui 43 da titolare per totali 3790 minuti giocati, con una media di 77 minuti a partita.

Così il giovane calciatore: “Voglio ringraziare pubblicamente la società del Cerzeto K91 nella persona del presidente Silvio Cascardo, del mister Marco Guido per la fiducia accordatami che ricambierò con impegno, serietà e dedizione, come ho sempre fatto anche negli anni passati, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi societari. Un ringraziamento particolare va alla società del Chiaravalle per la disponibilità dimostrata. Inoltre, ringrazio anche quelle società che in questi ultimi due mesi hanno mostrato un concreto e fattivo interesse per me e faccio loro un in bocca al lupo