Il “Serreinfestival” riflette sulla figura di Sharo Gambino: il programma di sabato 2 agosto

Giornata dedicata alla cultura e alla riflessione sullo spirito democratico quella di sabato 2 agosto per il “Serreinfestival”. Alle 17.30, infatti, in piazza Azaria Tedeschi avrà luogo la presentazione del libro di Sharo Gambino “Fischia il sasso – L’impero in provincia” che sarà moderata dalla componente dell’associazione “Condivisioni” Nensy Rachiele ed alla quale prenderanno parte il dirigente dell’Istituto di Istruzione superiore “Luigi Einaudi” Antonino Ceravolo, lo storico Armando Vitale, lo scultore e figlio dello scrittore Sergio Gambino e lo studente Domenico Romano. Al termine del dibattito ci sarà un reading di poesie di Sharo Gambino e Mastro Bruno Pelaggi con spettacolo musicale ad opera di Sergio Gambino e Antonino Gallelli. A rendere più affascinante l’evento sarà la mostra dell’artigianato.