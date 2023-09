Il “Serreinfestival” promuove la discussione sul turismo montano: domani il qualificato dibattito presso il Vivaio Ariola di Gerocarne

È tutto pronto per l’importante dibattito “Turismo montano – nuove prospettive” organizzato nell’ambito delle VII edizione del “Serreinfestival”. L’iniziativa – che inizialmente era prevista per il 5 agosto e che era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche – avrà luogo domani (14 settembre) a partire dalle 11 presso il Vivaio Ariola di Gerocarne. Ricco e qualificato il programma degli interventi: dopo l’introduzione della dottoressa Bettina Rachiele, esprimeranno infatti le loro considerazioni il commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo, il direttore di Calabria Verde Giuseppe Oliva, il consigliere regionale Michele Comito, il senatore Giuseppe Mangialavori, gli assessori regionali Gianluca Gallo e Rosario Varì. L’evento punta a mettere in luce le eccellenze naturalistiche delle Serre, promuovendo forme moderne e sostenibili di turismo.