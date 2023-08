Il “Serreinfestival” discute di turismo montano e autonomia differenziata: il programma della seconda giornata (5 agosto)

Seconda giornata all’insegna dell’analisi e della riflessione sul futuro del Mezzogiorno per il “Serreinfestival”. Alle 18.30 a San Nicola da Crissa (Sala consiliare) ci sarà l’approfondimento sugli effetti dell’Autonomia differenziata, moderato da Bruno Iovine, con le considerazioni del sindaco Giuseppe Condello, del già deputato Bruno Censore, del direttore artistico del “Serreinfestival” Armando Vitale, del dottore in Economia aziendale Giuseppe Zangari, del già presidente della Regione Calabria Agazio Loiero, del senatore Nicola Irto e del responsabile del Settore “Giustizia” di “Italia Viva” Agostino Siviglia. Chiuderanno la mostra di prodotti tipici con degustazione gratuita e lo spettacolo musicale. Rinviato (causa maltempo) al 16 settembre, invece, l’evento inizialmente previsto per le ore 11, al vivaio Ariola di Gerocarne (dibattito “Turismo montano – Nuove prospettive”, moderato da Bettina Rachiele, con gli interventi del commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo, del direttore di Calabria Verde Giuseppe Oliva, del consigliere regionale Michele Comito, gli assessori regionali Gianluca Gallo e Rosario Varì).