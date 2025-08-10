Il “Serra Comics” stupisce e meraviglia: il mondo dei fumetti domina la città della Certosa

Aria lieta, clima disteso, voglia di svago e di lanciarsi nel mondo della fantasia. Il “Serra Comics 2025” ha offerto due giorni di immersione nei giochi e nei colori attraendo tanto chi ama l’animazione quanto chi si sente affascinato da contesti diversi da quello usuale. Un fiume di curiosi si è riversato nel centro storico dove pullulavano stand ricchi di “anime”. E poi manga, fumetti, racconti, giochi, disegni (anche live), dipinti, quadretti, gadget, persino spadoni giapponesi: insomma ogni frutto di arte e creazione ha trovato il suo spazio fisico e mentale, andando a coinvolgere il vestiario in una sorta di gara di espressione delle proprie preferenze.

A stimolare l’allegria ed il desiderio di abbandonarsi alla leggerezza una sconfinata platea di iniziative: workshop, dibattiti con disegnatori e protagonisti del pianeta Comics, mostre, area gaming con annessa esposizione di console storiche, zona giochi da tavolo e bimbi, zona larp (tiro con l’arco, rievocazione medievale e musiche tolkieniane), zona food, contest artistico “Premio Giuseppe Maria Pisani” con esaltazione dei luoghi chiave del territorio coinvolto nella Strategia Nazionale Aree Interne “Versante jonico – Serre”, contest cosplay, escursioni, talk, prove di doppiaggio, interviste ai big del settore, concerti (Gej Boy e Ciurma Cartoon Band). Interessanti i confronti con i disegnatori Simone Buonfantino e Luca Raimondo, con il copertinista di “Dylan Dog” Raul Cestauro, con la fumettista Roberta Guzzardi, con gli autori di graphic novel Massimo Polidoro e Angela Sancono.

Un mix evidentemente vincente viste le numerose presenze, realizzato dagli organizzatori in collaborazione il Comune di Serra San Bruno, il Parco delle Serre, il Gal “Terre calabresi” ed il Gal “Serre calabresi”. In sintesi, simpatia e divertimento in primo piano aspettando la buona musica che sarà proposta nei giorni a cavallo di Ferragosto.