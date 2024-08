Il “Serra Comics” è un successo: arrivano curiosi da ogni dove

Disegnatori, sceneggiatori, giovani nei panni di ogni tipo di supereroe. E poi libri, fumetti, giochi per bambini, peluche, oggetti di ogni tipo fuorusciti dalla fantasia dei bambini e trasformatisi in realtà, concerti live, musica targata RS98. Il “Serra Comics” rallegra ulteriormente corso Umberto I e attira curiosi da ogni dove sorprendendo per il suo grande successo. Soprattutto regala gioia e sorrisi a grandi e piccini, dando sfogo alla spensieratezza ed all’allegria. Insomma, un tripudio di voci e colori, tormentoni e giocattoli. Workshop, mostre, talk, tornei e rievocazioni medioevali stanno facendo vivere a 360 gradi il mondo dei fumetti e dei cartoni, immergere i ragazzi nella competizione del gaming, rasserenare gli adulti con la fluidità delle note. Un’attività incessante e coinvolgente, che rende il contesto gioioso stimolando la voce di stare insieme: il “Serra Comics” ha in sostanza anche una forte valenza sociale, oltre che in termini di scambi culturali. Serra San Bruno vive dunque giorni di festa, inondata da un potente flusso di turisti che hanno scoperto una città aperta ed accogliente, pronta a condividere le proprie bellezze ed a meravigliare con le sue molteplici iniziative.