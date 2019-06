Il seggio calabrese di Salvini verso la forzista Caligiuri: lo ha deciso la Giunta del Senato

Novità rilevanti, quanto attese, arrivano da Palazzo Madama: il seggio senatoriale originariamente attribuito a Matteo Salvini, leader della Lega, sta per essere assegnato a Fulvia Caligiuri, esponente calabrese di Forza Italia. A darne notizia è la stessa imprenditrice con un post su Facebook: “Una prima meta raggiunta! Ho appena saputo che la Giunta senatoriale, all’unanimità in seduta plenaria, ha preso atto che dai conteggi del Comitato di revisione risulto eletta nel collegio plurinominale Calabria 1 al posto del senatore Salvini (che prenderebbe il seggio del Lazio)”.

“La stessa Giunta – riferisce Caligiuri – ha approvato all’unanimità la proposta di procedere come previsto alla seduta pubblica. Un tassello importantissimo nella mia battaglia! Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino, ringrazio il Partito di Forza Italia per la fiducia riposta, e ringrazio i mie avvocati, Oreste e Achille Morcavallo per non aver mai mollato!”