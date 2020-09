Il saluto del sindaco di Capistrano al comandante del Comparto Nicotera – Maratea

*di Marco Martino – Illustre comandante Spera, due anni purtroppo sono volati, la sua assenza per noi sarà un vera e propria perdita di occasione. Una perdita gravissima che ha sempre lavorato verso una concreta azione di riscatto per questo territorio.



Ho avuto modo di conoscerla in molte occasioni creando un costante rapporto istituzionale, frutto di un rapporto di forte amicizia che si è instaurata da molto tempo e che con immensa gioia ho accolto. Una persona come lei per la nostra collettività ne è divenuto fondamentale. Un esempio di intesa verso le regole del perbenismo e di forte opposizione al malaffare. Un esempio di legalità e di lotta versa quegli esempi di criminalità che ancora oggi ostacolano la crescita del nostro splendido territorio. Un lavoro silenzioso e concreto che ha fatto comprendere come lo Stato con gli uomini giusti possa offrire le risposte, quelle vere, che oggi tutta la collettività si attende. Risposte senza pregiudizi ma soprattutto senza voracità di protagonismo mediatico. Con lei ci siamo sentiti più convinti di perseguire questi scopi che per tanti aspetti hanno avuto da lei delle reazioni di risposta e di vicinanza. Lei è stato per noi un amico oltre che istituzione di legalità, lei è stato per noi un esempio da seguire e da prendere come modello. L’aver trasformato il suo lavoro quale elemento di costante utilità per il nostro territorio ha significato per tutti quanti una azione di vanto che in maniera concreta ha offerto lustro sopratutto alla nostra bella Vibo. Ebbene sì caro colonnello, lei ha saputo rendere lustro al nostro territorio. Mi consideri ancora vicino a lei per qualsiasi cosa abbia bisogno. Avrei voluto dedicarle queste poche frasi in tempi sicuramente molto più lontani, ma altri ruoli la attendono, altre prospettive che sapranno ricambiarla per tutto ciò che ha fatto in questa brillante attività che fino ad ora ha saputo condurre in maniera straordinaria. La porteremo per sempre nel nostro cuore attendendola speranzosi in una nuova avventura che possa in un futuro non molto lontano renderla nuovamente protagonista in questa terra di Calabria. Grazie di tutto comandante, noi saremo ad attenderla con l’entusiasmo che le abbiamo saputo offrire dal primo giorno dal suo arrivo.

*sindaco di Capistrano