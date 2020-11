Il ruolo dei sindaci nella gestione dell’emergenza Covid: Staglianò e Piromalli ospiti di “On the news”

Prosegue l’approfondimento di “On the news” in riferimento alla diffusione del Covid ed al modo in cui le comunità locali reagiscono alla crisi sanitaria. Sabato, a partire dalle ore 16, nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) ci saranno i sindaci di Spadola e Cardinale, Cosimo Damiano Piromalli e Danilo Staglianò, che faranno il punto della situazione per i rispettivi paesi. Gli amministratori comunali si trovano, infatti, a gestire l’emergenza sanitaria, sociale ed economica avendo un ruolo di grande responsabilità e rappresentando il principale riferimento per la popolazione.