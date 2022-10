Il ruolo dei dealers nei casino online

La figura del dealer è un po’ il dominus del gioco del poker nelle sue varianti: la classica come il Texas Hold’em.

In effetti non è stata sufficientemente focalizzata dalla ricca filmografia e fumettistica; probabilmente perché era interesse di chi ha dipinto e rappresentato le tenzoni di Poker come espressione della spregiudicatezza e della capacità di manovra dei singoli giocatori che, padroneggiando le regole del gioco, rilanciano e ribaltano le geometrie createsi sui tavoli da gioco.

Il dealer rimane fondamentale per far iniziare il gioco e per farlo proseguire nella migliore regolarità e trasparenza possibile.

Il dealer, infatti, è colui che, non coinvolto nel gioco nel ruolo di parte, fa da mazziere delle carte da distribuire ai singoli giocatori.

Se parliamo di un Casinò classico trattasi di un impiegato del Casinò medesimo incaricato di distribuire le carte. Ma se parliamo di un casino live, di che si tratta? Come si inquadra quella figura?

Partiamo dal presupposto che bisogna accedere, tramite un device, ad Internet e, di conseguenza, a Casinò online. Si tratta di uno dei vari portali di giochi online cui ci si può iscrivere, aprendo un conto gioco e seguendo una procedura per aderire alle condizioni del portale onde creare un profilo ad hoc: in tal caso si parla di una figura virtuale che obbedisce ad un algoritmo.

Semplice e chiaro.

I giocatori si fidano di un algoritmo, di un programma che si occupi di distribuire le carte o di tirare la pallina, nel caso si parli di una tornata di Roulette, permettendo ai giocatori di partecipare alla sessione di Poker, di Blackjack o di Roulette, come accennato, ed attendere che la fortuna li premi con il rimbalzo di pallina giusto o con delle carte adatte ad improvvisare una strategia contro altri giocatori reali o virtuali.

Abbiamo precisato tutte e due le categorie di giocatori per un motivo: In generale chi stia dietro allo schermo non vede, fisicamente, nessuno.

Non vede manco il dealer, men che meno.

Per questo i migliori siti di giochi online hanno creato l’opzione del casino live che è cosa abbastanza diversa perché, in quel caso, si accede ad portale che permette di giocare nella dimensione virtuale ma contro persone fisiche, con dei dealer fisici che fungono da mazzieri e che sono gestiti dai Casinò online.

Bisogna accedere ai portali che hanno permesso questa opzione, ritenuta più aderente alla realtà ed anche più affidabile e procedere con l’iscrizione e l’attivazione del conto gioco che permette di scommettere e di essere riconoscibili per le partite del gioco preferito.